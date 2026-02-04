Personlig Assistent sökes till 12 årig pojke i Vänersborg
Curama Assistans och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vänersborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vänersborg
2026-02-04
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Curama Assistans och Omsorg AB i Vänersborg
, Göteborg
, Örebro
, Ängelholm
, Perstorp
eller i hela Sverige
Vi söker efter dig som vill jobba som personlig assistent åt en kille i 12-års åldern med autism.
Pojken har behov av hjälp med:
Andning, personlig hygien, hjälp med att äta, på-och avklädning m.m
Du kan även få följa med på kundens olika vårdbesök/ aktiviteter.
Som person är du: Ansvarfull, ödmjuk, empatisk, noggrann, tålmodig, lyhörd, obeservant, pålitlig, positiv, fungerar att arbeta i grupp, har ett genuint intresse av att hjälpa andra, behärskar det svenska språket i tal och skrift. Även att kunna prata Arabiska är meriterande
Meriterande om du arbetat med barn tidigare/ har vårdutbildning /erfarenhet av personlig assistent.
Viktigt att personkemin stämmer.
Krav: B-Körkort
Då vi söker långvariga till uppdraget är vi också villiga att tillsammans se över schema och tider som passar alla parter.
Intervjuer sker löpande, skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Om anställningen:
Timlön enligt överenskommelse
Tillträde omgåendePubliceringsdatum2026-02-04Om företaget
Curama assistans och omsorg är en privat assistansförmedling som grundades 2019. Vi är ett företag som finns i hela landet där våra medarbetare tillsammans varje dag gör livet lite enklare för våra kunder. Vår ambition är att erbjuda den bästa personliga assistansen med fokus på dig och dina behov.
Denna tjänst är på morgonen mellan kl 06.00-07.30 måndag-fredag (skoldagar) samt extra vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: info@curamaassistans.se Arbetsgivare Curama Assistans och Omsorg AB
(org.nr 559227-8815) Arbetsplats
Curama Assistans & Omsorg AB Jobbnummer
9724090