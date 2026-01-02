Personlig assistent sökes till 11årig flicka i Malmö
2026-01-02
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Om tjänstenVi söker en personlig assistent till en 11-årig tjej med autism, utagerande beteende, epilepsi och intellektuell funktionsnedsättning som bor i Malmö. Vi söker dig som kan arbeta extra vid behov och dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta att stödja med dagliga rutiner, förflyttningar, personlig hygien, måltider samt på- och avklädning. Arbetstiderna är på vardagar 15.30 - 22.00 och helger 12.00 - 21.00. Det kan på sikt även förekomma förmiddagspass och nattpass (vaken) så du bör vara positivt inställd till att kunna arbeta alla tider på dygnet.
Om kundenKund är en tjej på 11 år som behöver din stöttning i sin vardag. Vardagen består bland annat av att åka och bada, något som verkligen uppskattas hos kund så det är viktigt att du som assistent kan simma. Andra intressen är att gå och äta hamburgare och pommes, besöka köpcentrum och lyssna på musik under tiden samt vara ute på promenader.Om digSom personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.Vi tror att du som söker denna tjänst är en alert och energisk person men samtidigt kan vara lugn. Du bör ha förmåga att tryggt hantera och stödja vid utåtagerande beteende. Vi ser även att du är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.Det är krav på att du
kan simma och tål klor,
inte har pälsdjur hemma då kund har allergi,
har flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du
körkort,
tillgång till bil,
erfarenhet av epilepsi,
vårderfarenhet och/eller vårdutbildning eller motsvarande,
kan kommunicera även på spanska eller albanska
Omfattning: Extra vid behov.Antal tjänster: 1.Tillträde: Enligt överenskommelse. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
RekryteringsprocessenDin ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställningFör anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/För
dig med anställningsstödNordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström AssistansVi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
