Personlig assistent sökes strax utanför Malmö
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Malmö
2026-07-28
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, Lomma
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Om vår kund Jag söker nu en personlig assistent i Klagshamn. Jag är en tjej på 25 år som är väldigt glad och aktiv. Jag tycker om att göra roliga saker med mina assistenter; gillar att träffa mina kompisar, promenera med rollator, gå på teater, gå på disco, lyssna på musik, bada & gympa. Jag kör också manuell rullstol och kommunicerar via en del ord, gester och tecken som stöd (TAKK) och assistenterna hjälper mig att tolka. Hjälpbehovet är allt från personlig hygien, på och avklädning till och att få stöttning i allt i min vardag. Jag förflyttar mig med hjälp av ditt stöd dvs inga lyft. Jag bor med min familj; föräldrar och tonårssyskon.
Arbetstider
Varannan lördag och söndag 09.00 - 16.00
Vem är du?
Som assistent blir Du en viktig del av livet. Vi söker Dig som inte bara vill ha ett jobb- utan Dig som är en trygg, engagerad person med hjärtat på rätt ställe, har nära till skratt och som vill skapa en långsiktig relation. Det är viktigt att du har för avsikt att stanna en längre tid eftersom kontinuitet är av stor betydelse.
Du som söker bör vara en pigg och glad person med hjärtat på rätt ställe, ansvarstagande och självgående men som ändå kan smälta in i min familj. Du kommer att fungera som ett stöd för mig i min vardag. Du är en person som är lugn och trygg i dig själv. Du är lyhörd för mina behov, har en stor social förmåga samt har nära till skratt & bus. Du bör ha stort tålamod samt vara stresstålig.
Krav på att du
har körkort (manuellt/automat),
är rökfri,
har flytande kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift.
Meriterande om du
har erfarenhet inom vård och omsorg och i synnerhet inom personlig assistans,
är simkunnig och tål klor.
Antal tjänster: 1 Omfattning: ca 20% Tillträde: Enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Är du den jag söker? Tveka inte, sök tjänsten! Jag ser fram emot att få träffa dig.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7329729-2120251". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Fosievägen 15 (visa karta
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214 31 MALMÖ Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10014406