Personlig assistent sökes som timvikarie i Slottsbron!
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Grums Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Grums
2026-07-29
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, Karlstad
, Säffle
, Hammarö
, Kil
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt och givande arbete där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Vi på Humana söker nu timvikarier som personliga assistenter i Grums och Slottsbron. Hos oss får du möjlighet att sätta guldkant på människors tillvaro och arbeta utifrån vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.
Som timvikarie hos oss är du en viktig del av verksamheten och bidrar till trygghet och kontinuitet för våra kunder vid ordinarie personals frånvaro.Publiceringsdatum2026-07-29Om tjänsten
I rollen som personlig assistent hjälper du kunden med det som uppstår i dennes vardag. Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Varje kund är unik och arbetsuppgifterna varierar utifrån individuella behov.
Arbetet kan till exempel innebära hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet och bidrar till att vardagen fungerar på ett tryggt och smidigt sätt. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns god personkemi mellan dig och kunden.
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får alla nya assistenter en anpassad introduktion, både till yrkesrollen och till den specifika kund du ska arbeta hos.
Vem är du?
Vi söker dig som är bra på att skapa goda relationer, har ett stort engagemang, som vill ta ansvar och har lätt för att anpassa sig efter nya situationer. Eftersom att alla våra kunder har olika behov och önskemål ber vi dig därför att svara så tydligt och utförligt som möjligt på urvalsfrågorna – det ökar chansen att vi kan matcha dig med rätt uppdrag.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
har goda kunskaper i svenska
har körkort (manuellt)
har tillgång till egen bil
kan arbeta i hushåll där det finns eller förekommer pälsdjur
har god fysik
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller inom liknande arbete
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid och anställningsform
Som timvikarie arbetar du vid behov. Arbetstiderna är dygnspass under både vardagar och helger. Tillträde
Tillträde sker enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Under rekryteringsprocessen informeras du om vilken/vilka kunder du är aktuell hos och hur arbetsrutinerna ser ut mer specifikt. Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerénelin.hjeren@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7558759-2121024". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
664 30 (visa karta
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664 30 GRUMS Arbetsplats
Humana Jobbnummer
10014916