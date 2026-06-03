Personlig assistent sökes (kvinnlig)
Joni Invest AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-06-03
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Vi söker nu en trygg och lyhörd kvinnlig personlig assistent till en kvinna som bor i Örebro.
Som personlig assistent kommer du att vara ett stöd i kundens vardag och bidra till en trygg, värdig och fungerande livssituation. Arbetet innebär att hjälpa till med dagliga rutiner och personlig omvårdnad samt att finnas som ett stöd i kommunikation och social samvaro.
Om dig
Vi söker dig som är:
Lugna och tålmodig
Ansvarsfull och pålitlig
Lyhörd för andras behov
Bekväm med att arbeta med personlig omvårdnad
Har ett gott bemötande och respekt för integritet
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans eller vård är meriterande men inte ett krav – personliga egenskaper väger tyngst.
Arbetet innefattar:
Stöd i vardagliga rutiner
Personlig omvårdnad
Förflyttningar med hjälpmedel
Stöd i kommunikation
Du blir en viktig del av kundens vardag och arbetar nära henne i hennes hem.
Viktigt
Endast kvinnliga sökande (på grund av arbetets karaktär och kundens önskemål)
Du behöver vara trygg i att arbeta nära en annan personPubliceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Arbetstid: Kl 07:00 - 15:00 eller 15:00 -23:00 alla veckodagar
Tjänstgöringsgrad: 50%
Start: enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
E-post: info@joniinvest.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26FOR". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Joni Invest AB
(org.nr 559037-2792)
Drottninggatan 29 (visa karta
)
702 22 ÖREBRO Jobbnummer
9945707