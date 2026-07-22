Personlig assistent sökes i Tidaholm
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tidaholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tidaholm
2026-07-22
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordström Assistans AB i Tidaholm
, Falköping
, Hjo
, Skövde
, Tibro
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.
Vad innebär tjänsten?
Jag är en kille i 30års åldern som bor i Tidaholm och som söker dig som vill jobba med mig. Mina intressen är att spela bowling, dansa rullstolsdans, ibland spela lite elhockey, skriva på datorn, "att ta en fika" och att göra utflykter. Jag behöver hjälp det mesta som rör hushållet men även personlig omvårdnad.
Söker nu personliga assistenter till min arbetsgrupp som kan arbeta heltid och deltid ca 75%. Tjänsterna fördelas på dag-, kvälls- och nattid (vakennatt), på vardagar och under helger med varierande arbetspass så du bör kunna arbeta alla tider på dygnet.
Om dig
Dina egenskaper som assistent ser jag som - empatisk, driven, flexibel och att du vill hjälpa mig i min vardag. Du behöver vara rökfri. Körkort är en fördel om du har då bilen används vid aktiviteter.
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
är rökfri,
flytande kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du
B-körkort (manuell växellåda),
har erfarenhet som personlig assistent.
Omfattning: Heltid 100% och deltid ca 75%. Antal tjänster: 2. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal. Tillträde: Omgående enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna tillsätts så snart som möjligt.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7548128-2112000". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Lidköpings kommun (visa karta
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531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
10009409