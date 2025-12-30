Personlig Assistent sökes i Sundbyberg

Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg
2025-12-30


Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.

Publiceringsdatum
2025-12-30

Kvalifikationer
Erfarenhet av vårdarbete eller liknande är meriterande, men inte ett krav
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift

Vi erbjuder
Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
E-post: katarina.forsberg@rtfl.se

Arbetsgivare
Rtfl Care AB (org.nr 556824-9915)

Arbetsplats
Rtfl Care AB

Jobbnummer
9666006

