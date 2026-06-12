Personlig assistent sökes i Skövde
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skövde
2026-06-12
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige
Jag söker inte bara en assistent. Jag söker en person som vill lära känna mig, förstå mitt sätt att kommunicera och vara med och skapa en trygg och innehållsrik vardag.
Jag är en man bosatt i Skövde som söker en personlig assistent som vill vara en del av min vardag. Mina intressen är bland annat familj, promenader och aktiviteter som skapar livskvalitet. Jag kommunicerar genom kroppsspråk och ljud, vilket gör att jag behöver en assistent som är uppmärksam, närvarande och intresserad av att lära känna mig som person.Arbetet innebär att vara med mig där livet händer – hemma, hos familj och vänner eller på olika aktiviteter och utflykter.
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans är meriterande, men inget krav.
Du behöver inte kunna allt från början, det viktigaste är att du:
Är engagerad och ansvarstagande
Har tålamod och ett positivt förhållningssätt
Är flexibel och samarbetsvillig
Trivs med att arbeta nära människor
Respekterar att arbetsplatsen är helt doftfri
Talar och skriver svenska obehindrat
Tjänsten: Timanställning - Arbetstiderna omfattar dag-, kvälls-, helg- och nattpass med jour. Vi ser gärna att du kan börja arbeta redan i sommar och har möjlighet att fortsätta långsiktigt.
För rätt person finns goda möjligheter till en schemaanställning på 75%.
Välkommen med din ansökan om du vill ha ett arbete där du får möjlighet att göra en positiv skillnad och bidra till min livskvalitet och självständighet.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
541 61 SKÖVDE Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9961288