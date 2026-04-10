Personlig assistent sökes i Ludvika- Vikariat 6 månader !
2026-04-10
Hej!
Jag är en glad aktiv tjej som är 35 år och bor i egen lägenhet i centrala Ludvika. Jag söker nu efter en personlig assistent till ett vikariat på 81,68% i 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Du ska vara med och stötta mig i mitt vardagliga liv i hemmet och på mina fritidsaktiviteter. Jag har inget talat språk utan kommunicerar med alternativa kommunikationsstöd, och det är viktigt att du är lyhörd och kan hjälpa mig att föra min talan med andra. Har du erfarenhet av detta sedan tidigare är det en merit men inget jag ställer krav på. Det är viktigt att du behärskar svenska språket i tal och skrift till fullo.
Jag har diagnosen Retts syndrom. Jag tycker om att du som personlig assistent ligger steget före så att du kan hjälpa mig igenom mina aktiviteter.
Jag tycker om fartfyllda aktiviteter och vistas mycket utomhus. Jag badar 1 gång i veckan så du måste vara simkunnig och tåla klor.
Din arbetsplats kommer att vara där jag befinner mig, även när jag åker bort på semester, gör utflykter eller besöker släktingar och vänner.
Det är viktigt att du som söker tjänsten behärskar svenska språket väl både i tal och i skrift, önskvärt inneha B-körkort, ser helst att du är rökfri och önskvärt är kvinnliga sökanden, men självklart är alla välkomna att söka.
Arbetstider:Dag, kväll, helg och natt.
Anställningsvilkor:Vikariat 6 månader, möjlighet till förlängning.
Tillträde:15/5-2026
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet Så ansöker du
