Personlig assistent sökes i Karlstad!
2026-03-04
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en man i 50-årsåldern som lever med en ryggmärgsskada och är bosatt i Karlstad. Som assistent blir du en viktig del av hans vardag och bidrar till att skapa förutsättningar för delaktighet och livskvalitet. Du får möjlighet att göra verklig skillnad genom att stödja honom i att leva sitt liv så självständigt och jämlikt som möjligt.
Arbetet innefattar allt från omvårdnad, träning, hjälp vid aktiviteter, m.m. Arbetsplatsen är i hans hem samt var än han befinner sig. Arbetstiderna är förlagda både dag- och kvällstid, måndag-söndag. Vi ser gärna att du även kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
Då du kommer ingå i ett team av personliga assistenter utvalda av och för just din brukare är det därför viktigt med god arbetsmoral där alla ställer upp för varandra och kan arbeta med kort framförhållning vid behov, p.g.a sjukdom o dyl.
VEM SÖKER VI?
Vi ser gärna att du som söker tjänsten har ett flexibelt och självständigt arbetssätt och lätt kan anpassa dig till nya situationer. Du måste kunna ta ansvar då du arbetar utifrån den enskildes behov. Du ska ha god kompetens i dokumentation samt ha ett professionellt förhållningssätt. Du som söker har ett genuint intresse och känsla för omsorg om människor.
Övriga egenskaper hos dig som är bra i jobbet är ett gott humör, lugn, tålamod, och att du är ansvarstagande. Du ska kunna tala flytande svenska då detta är ett jobb där bra kommunikation är väldigt viktigt. Det är en stor merit ifall du har erfarenhet av arbete inom personlig assistans.
Eftersom vi värnar om våra kunders säkerhet och trygghet och har därför som rutin att ta utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta.
Vi kommer endast att kontakta kandidater som blir aktuella för intervju och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Vita assistans har kontor i Stockholm och Göteborg men kunder och anställda på andra orter runt om i landet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
