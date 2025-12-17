Personlig assistent sökes i Höör
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höör
2025-12-17
2025-12-17
Nordström Assistans Personlig assistent Kommun: Höör Omfattning: Deltid Varaktighet: Tills vidare Anställningsform: Tills vidare anställning, timanställning
Om jobbet
I ditt nuvarande arbete upplever du kanske en otillfredsställande och splittrande arbetssituation i stora barngrupper eller genom ett pressat minutschema i vården? För dig som är intresserad av pedagogik eller omsorg, särskilt gällande barn eller vuxna med särskilda behov, erbjuder vi ett lugnare och meningsfullt sammanhang som tillsammans med uppdragets komplexitet skapar goda förutsättningar för att utvecklas professionellt. Här börjar vi varje dag med att med ödmjukhet på nytt se världen från en unik persons perspektiv. Vi värdesätter din gedigna kompetens och uppskattar din förmåga att se och utgå från varje individ just som den är.
Du vill arbeta heltid eller deltid med en ung tjej som behöver mycket stöd i vardagen. Du värnar, genom din arbetsinsats, om att ge goda livsförutsättningar för andra och kan under arbetstid vara helt fokuserad på den individ som behöver stöd. Dina kunskaper om olika funktionsnedsättningar visar du genom att du med hjälp av god observationsförmåga snabbt och flexibelt anpassar dig efter både förväntade och oväntade situationer på ett stabilt och tryggt sätt. Du sätter individen i centrum, har stort tålamod, kan fånga oförutsedda situationer i ögonblicket och rör dig obehindrat. Det är av mycket stor vikt att du kan ta till dig kunskap genom både tal och skrift, samt med hjälp av denna efterhand utveckla individspecifik ingående kunskap som du på ett lyhört sätt omsätter i det praktiska arbetet medan du bygger upp relationen. I detta ges du ett omfattande stöd på plats.
Gymnasial utbildning till undersköterska, personlig assistent, barnskötare eller annan likvärdig utbildning är ett krav. Likaså goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetstider: Arbetstiderna är fördelade i ett regelbundet schema med samma arbetstider varje vecka under vardagar. Just nu har vi behov av personal som huvudsakligen kan arbeta eftermiddag och kväll under vardagar. Framöver kan även nätter komma att ingå. Viss tid för dubbelassistans ingår. Helgarbete kan förekomma, utifrån dina önskemål eller möjligheter. Arbetstider kan i viss mån diskuteras.
Urval sker löpande.
Vid eventuell anställning: På Nordström Assistans värnar vi om säkerheten för våra kunder och har därför som policy att alla anställda visar upp utdrag ut belastningsregistret. I övrigt, se nordstromassistans.se eller kontakta kate@nordstromassistans.se
.
Istället för ett personligt brev, vänligen besvara ansökningsfrågorna i nästa steg. Där bifogar du även ditt cv.
Om anställningen Lön: Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Lön enligt överenskommelse Lönetyp: timlön Anställningsvillkor: Deltid. Anställningstid enligt överenskommelse. Var ligger arbetsplatsen? Arbetsplatsen ligger i kommunen Höör i Skåne län. Arbetsgivaren: Nordström Assistans AB, http://www.nordstromassistans.se
Postadress: Nordström Assistans AB, Fosievägen 15, 21431 Malmö Kontakt: Kate Swiatek: kate.swiatek@nordstromassistans.se
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), http://www.nordstromassistans.se Arbetsplats
Nordström Assistans Kontakt
Nordström Assistans n@nordstromassistans.se Jobbnummer
9649473