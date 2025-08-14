Personlig assistent sökes i Fellingsbro
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lindesberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lindesberg
2025-08-14
eller i hela Sverige
Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser. Om tjänsten Jag är en tjej på 29 år som bor hemma med mina föräldrar i Fellingsbro. Jag har även en egen lägenhet i Lindesberg där jag tillbringar en hel del tid. Jag kommunicerar med tecken som stöd, bilder och diverse andra kommunikationshjälpmedel. Kan du tecken som stöd är det ett stort plus för jag gillar att kommunicera med min omgivning. Ett krav är att du ska ha flytande kunskaper i det svenska språket i tal och skrift och att du är rökfri. Körkort erfordras då jag har en egen bil (manuell) och arbetar på daglig verksamhet i Lindesberg. Min vardag består av många olika aktiviteter och det är din uppgift att följa med på dessa. Jag går på daglig verksamhet och där är fysisk aktivitet samt musik och dans en stor del. Jag åker och simmar samt tränar hos fysioterapeut i Örebro. På fritiden tycker jag bl.a. om träning i olika former, fika på stan, shoppa, spela spel och umgås med vänner. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Arbetstiderna fördelas på dag-, kvälls- och nattid, mån-sön.
Viss dubbelassistans förekommer.
Om dig Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående. Vi tror att du som söker denna tjänst är en person som är positiv, initiativrik, lyhörd, tålmodig och ansvarstagande. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet. Det är krav på att du
Har flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift,
Är rökfri,
Tål klor, kan simma och delta på aktiviteter som innefattar bad,
Innehar B-körkort för manuell växellåda.
Det är meriterande om du
Kan tecken som stöd,
Har tillgång till egen bil,
Har erfarenhet inom vård och omsorg, och i synnerhet inom personlig assistans.
Omfattning: Extra/vid behov. Antal tjänster: 1. Tillträde: Omgående enligt överenskommelse. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kommer att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med denna kund måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Ersättning
