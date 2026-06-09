Personlig assistent sökes i Färjestaden
Vita I Göteborg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mörbylånga Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mörbylånga
2026-06-09
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Personlig assistent till man i 30-årsåldern – Färjestaden
Vi söker en personlig assistent till en man i 30-årsåldern med förvärvad hjärnskada bosatt i Färjestaden tillsammans med sin familj. Uppdraget innebär att ge individuellt anpassat stöd i kundens vardag med målsättningen att skapa trygghet, delaktighet och god livskvalitet.
Arbetet som personlig assistent är varierande och omfattar bland annat personlig omvårdnad, stöd i dagliga rutiner, träning samt vid aktiviteter och förflyttningar. Arbetet utförs i kundens hem, på arbetsplats samt i andra miljöer där kunden vistas.
Tjänsten innebär arbete under dag, kväll och natt. Arbetspassen är förlagda som dygnspass med jour under natt. Vi ser positivt på flexibilitet och möjlighet att arbeta vid behov med kort varsel.
Du kommer att ingå i ett etablerat assistentteam där samarbete, kontinuitet och professionalism är centrala delar av uppdraget. Rollen ställer krav på ansvarstagande, lyhördhet och förmåga att arbeta utifrån kundens individuella behov och rutiner.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har ett professionellt och respektfullt bemötande
• Är trygg, stabil och ansvarstagande i din yrkesroll
• Har god samarbetsförmåga samt kan arbeta självständigt
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Har förmåga att dokumentera och följa givna rutiner
Erfarenhet av personlig assistans, vård och omsorg eller arbete med neurologiska funktionsnedsättningar är meriterande, men personlig lämplighet kommer att tillmätas stor betydelse.
I samband med anställning krävs utdrag ur belastningsregistret enligt verksamhetens rutiner.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vita Assistans bedriver verksamhet över stora delar av landet med kontor i Stockholm och Göteborg. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: jobb@vitaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "YH26". Arbetsgivare Vita I Göteborg AB
(org.nr 556913-6764)
386 31 FÄRJESTADEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9956137