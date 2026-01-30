Personlig assistent sökes i Botkyrka, Stockholm
Ronjas Assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka
2026-01-30
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronjas Assistans i Botkyrka
Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad varje dag? Vi söker nu två personliga assistenter till en aktiv brukare med autism och epilepsi.
Tjänstgöringsgrad:
på 30% 0ch 75 % med möjlighet att med kort varsel vikariera vid sjukdom eller ledighet.
Arbetsuppgifter: Som personlig assistent kommer du att stödja en 21-årig brukare med autism och epilepsi i vardagen. Arbetet innefattar hjälp vid olika aktiviteter, med fokus på brukaren hälsa, trygghet och självständighet. Arbetstiderna är:
Vardagar: 14:00-20:00, Helger: 11:00-19:00
Det är viktigt att du är flexibel och kan ta ansvar vid akuta situationer. Du kommer att arbeta både självständigt och tillsammans med andra assistenter för att ge bästa möjliga stöd till brukaren.
Kravprofil: För att vara aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
Du är mellan 25 och 45 år. Du har god fysisk hälsa. Du har inte allergi mot hundar.
Du behärskar svenska i tal och skrift. Du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel.
Körkort och bil vana är meriterande men inte ett krav. Tidigare erfarenhet som personlig assistent eller inom vård är ett krav. Brukaren är aktiv och har ett stort intresse för simning. Om du delar detta intresse är det meriterande.
Personliga egenskaper: För att trivas i rollen bör du vara lyhörd, ansvarstagande och ha god känsla för integritet. Vi söker dig som är trygg i dig själv, har ett stort hjärta och kan anpassa dig efter olika situationer. Humor, tålamod och fingertoppskänsla är också egenskaper som uppskattas.
Ansökan: I din ansökan vill vi att du beskriver varför du är intresserad av tjänsten och varför just du passar för rollen. Vi fäster stor vikt vid din personlighet. Glöm inte att inkludera dina kontaktuppgifter.
Vi ser fram emot att höra från dig! Varaktighet, arbetstid, etc.
Vikariat 30% och 75%. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: ronja.assistans@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ronjas Assistans
Adler Salvius Väg 20 (visa karta
)
146 54 TULLINGE Jobbnummer
9713714