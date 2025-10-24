Personlig assistent sökes i Älvsjö, Stockholm
Hej!
Jag är en man som tack vare mina fantastiska personliga assistenter kan leva ett aktivt och meningsfullt liv. Jag bor i Älvsjö och dagarna fylls med träning, tid med familj och vänner, och arbete på en daglig verksamhet - eller så njuter jag av lugnet hemma.
Som assistent hos mig blir du en viktig del av min vardag. Jag behöver hjälp med det mesta i det praktiska livet - allt från att klä mig, äta och sköta min hygien till att kommunicera och delta i olika aktiviteter. Jag tränar bland annat gång i bassäng och hemma, så du som söker får gärna gilla att röra på dig och vara trygg i att stötta fysiskt.
Jag söker dig som har är lyhörd och har ett gott omdöme. Hos mig blir du inte bara ett stöd - du blir någon jag kan känna tillit till och luta mig mot när det behövs. Det är viktigt att du har en lugn och trygg personlighet, samtidigt som du kan ta egna initiativ och se vad jag behöver i stunden. Du får gärna ha en Undersköterskeutbildning - men det är inte ett krav.
Det praktiska:
- Det finns möjlighet att arbeta upp till ca 30 timmar per vecka enligt ett rullande fyra schema på fyra veckor.
- Arbetstiderna varierar: dag, kväll, natt (jour) och helger - det är viktigt att du kan jobba alla tider.
- Start enligt överenskommelse - introduktion kan ske omgående.
Om du tror att vi kan trivas tillsammans ser jag verkligen fram emot att höra från dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
