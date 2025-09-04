Personlig assistent sökes hos tjej i Göteborg
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg
2025-09-04
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 60% hos vår kund boende i Göteborg. Som assistent åt vår kund kommer du att arbeta enligt ett fast schema med arbete förlagt under vardagskvällar.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 16:00 - 20:00 måndagar och tisdagar
Kl. 16:00 - 21:00 onsdag till fredag
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en härlig tjej i 6-årsåldern som har allergi mot nötter och ägg, samt vissa svårigheter med att tugga maten. Din roll som assistent innebär att du med omtanke hjälper till att förbereda och anpassa måltider utifrån hennes behov.
Hon har även en begränsad verbal kommunikation, vilket gör att din närvaro, lyhördhet och förmåga att läsa av och stötta i kommunikationen blir extra viktig.
Du är också en del av hennes vardag och deltar i olika aktiviteter - både stora och små. Det kan handla om allt från en lugn promenad till att följa med på utflykter, eller att helt enkelt finnas nära till hands i stunden. Ditt arbete utgår från där kunden befinner sig, och du finns med som ett stöd för att tillsammans skapa en trygg, positiv och meningsfull vardag.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund önskar kvinnliga assistenter och söker dig som är trygg, inkännande och har förmågan att möta vår kund på hennes nivå - både i tanke och känsla. Har du barnasinnet kvar och tycker om att vara med i lek och fantasi, kommer du att ha stor glädje av detta uppdrag!
Vi söker dig som brinner för att arbeta med människor och har lätt för att läsa in andras behov. Du är ansvarstagande, omtänksam och har ett lugnt och stabilt sätt som skapar trygghet i vardagen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Tidigare erfarenhet av arbete med barn eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Kunskap om allergier och hur man kan hantera dem på ett säkert sätt.
God kommunikationsförmåga.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Sysselsättningsgrad: Tjänst på 60%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
Detta är ett deltidsjobb.
Kura Omsorg i Sverige AB (org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se
Kura Omsorg Jobbnummer
9491448