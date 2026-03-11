Personlig assistent sökes hos man i Örnsköldsvik
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-03-11
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Vännäs
, Mark
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en personlig assistent till vår kund på ca 70% som bor strax norr om Örnsköldsvik. Arbetstiderna är förlagda under dag och dygn (natt med väntetid).
Som assistent i detta uppdrag hjälper du kunden med samtliga vardagliga moment såsom matlagning, städning, tvätt, lättare utomhussysslor, personlig hygien och kommunikation med mera. Du följer med och aktivt medverkar på olika aktiviteter som exempelvis daglig träning och rehab då vår kund är väldigt aktiv i sin vardag.
Du kommer att arbeta främst i hemmiljön och följa med kunden på de aktiviteter som han vill göra. Kunden tycker mycket om fiske och att vara ute i naturen. Ett stort plus är om du delar dessa intressen med honom.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en man i 60-årsåldern som tidigare haft stroke och har afasi. Mannen använder sig av bland annat rullstol, käpp och kommunikationshjälpmedel.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien och av- och påklädning
Motivera och hjälpa kunden att öva på sitt tal
Träning på gym och vattengympa
Vidare har kunden ett stort bilintresse, tycker om att träna och att vara ute, och fiskar gärna om möjlighet ges. Under dagarna utför kunden ofta någon form av aktivitet, så som vattengympa eller gym. Därför behöver du som personlig assistent vara öppen för att följa med och delta på vattengympa med kunden.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad, engagerad samt kunna arbeta självständigt. Du är idérik och kommer med förslag på utflykter som du och kunden kan hitta på i vardagen. Har du utbildning/erfarenhet inom vård och omsorg eller afasi är det meriterande men det är inget krav för att söka tjänsten.
Arbetet är förlagt i hemmet cirka 2,5 mil norr om Örnsköldsviks stadskärna, därför är körkort och tillgång till bil ett krav.
KRAV:
Körkort och tillgång till bil
Tåla klor/Kunna simma
MERITER:
Vårderfarenhet eller motsvarande
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: Ca 70%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7066261-1886472". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Lasarettsgatan 26 (visa karta
)
891 32 ÖRNSKÖLDSVIK Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9790537