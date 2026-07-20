Personlig assistent sökes hos man i Huddinge
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Huddinge Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Huddinge
2026-07-20
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu flera personliga assistenter som vill stärka upp vår nuvarande arbetsgrupp 1 tjänst på 15 tim/ veckan och 1-2 timanställda. Arbetstiden som förekommer är oftast 09:00 - 21:00, men även fredagar 07:00 - 09:00 kan förekomma. Tillträde sker enligt överenskommelse men vi ser gärna att du kan börja inskolas omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en man i 70-årsåldern, bosatt i Huddinge. Kunden är rullstolsburen och har en aktiv vardag. Dina arbetsuppgifter är varierande men består av att vara ett stöd i vardagen med bland annat måltider, ledsagning till sjukgymnastik, förflyttningar, handling samt praktisk hjälp och handräckning i hemmet. I hemmet finns bland annat lyft som stöd vid förflyttningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker efter dig som är självsäker, trygg och glad. Det är viktigt att vara lyhörd och sätta kunden i första rummet. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av yrket men det är inget krav för att söka tjänsten. Vi uppmuntrar alla kvalificerade sökanden oavsett kön och bakgrund, det viktigaste för oss är att du och vår kund trivs i varandras sällskap.
KRAV
Flytande svenska i tal och skrift
MERITERANDE
Erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg, eller motsvarande
Utbildning inom vård och omsorg, exempelvis undersköterska, vårdbiträde eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 15tim/ veckan / timvikariat
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7780980-2107451". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Forellvägen 14 (visa karta
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141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
10007089