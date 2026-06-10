Personlig assistent sökes heltid
Karnström assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Tyresö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Tyresö
2026-06-10
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Jag är en kvinna som bor i Tyresö med min man och söker en kvinnlig personlig assistent på heltid.
Jag behöver hjälp med allt i min vardag utom att prata och tänka. Arbetet innebär att följa med mig i livets alla situationer – hemma, på arbetet och ibland på resor.
Jag söker dig som är pålitlig, positiv och tycker om att arbeta nära människor. Det viktigaste är att du vill arbeta som personlig assistent och ser långsiktigt på anställningen.
Du ska:
Vara kvinna
Ha B-körkort
Vara rökfri
Tala svenska eller engelska
Erfarenhet är meriterande men inget krav. Personlig lämplighet är viktigast.
Tjänsten är en heltidstjänst och består av 24-timmarspass enligt schema, med mycket sammanhängande ledighet mellan arbetspassen. Det finns även möjlighet att arbeta extra vid behov.
Välkommen att skicka din ansökan och berätta lite om dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-mail
E-post: helena@karnstrom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Personlig assistent Tyresö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karnström Assistans AB
(org.nr 556788-5644) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Karnström Assistans AB Jobbnummer
9957844