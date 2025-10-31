Personlig assistent sökes för varierat arbete - Ny chans!
2025-10-31
Vi söker en engagerad och mångsidig personlig assistent för en tjänst på dryga 80% med arbete var tredje helg. Som personlig assistent kommer du att bistå en man i 40-årsåldern med varierande behov i vardagen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera assistans vid måltider, hygienrutiner, på- och avklädnad, hantering av hushållssysslor samt deltagande i olika aktiviteter.
Erfarenhet och Kvalifikationer
Vi letar efter en person som delar kundens intressen för musik och idrott, är glad och positiv, samt punktlig och arbetsam. Det är önskvärt att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ, ansvarstagande, respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra. Vi ser även att du har rätt inställning och är villig att utvecklas i din roll som personlig assistent.
Körkort och tillgång till bil är ett krav för denna tjänst.
Vad vi förväntar oss av dig:
Bra samarbetsförmåga
Kommunikativ och lyhörd
Ansvarstagande
Respektfull och trevlig i ditt bemötande av andra
Vilja att utvecklas i din roll
Erfarenhet av personlig assistans eller vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav.
På hjelpa ser arbetsuppgifterna olika ut beroende på kundens behov, vilket kräver att du som medarbetare är engagerad och flexibel i ditt arbetssätt. Om du tror att du är rätt person för denna spännande och givande tjänst, ansök nu och var med och göra en verklig skillnad i någons vardag!
Hjelpa är ett assistansbolag som startades för att förnya assistansbranschen. Vi vill visa att kompetens och kvalitet i kombination med respekt, tro och glädje gör skillnad. För varje individ och för samhället i stort. Nyckeln till att lyckas är våra medarbetare.
Vänta inte med din ansökan. Vi rekryterar löpande.
• B (Personbil)
Tillgång till:
• Personbil Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare hjelpa i Norden AB
Operativ chef/Teamchef
Mårten Björk marten@hjelpa.se 072-404 16 01 Jobbnummer
9583673