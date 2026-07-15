Personlig assistent sökes för längre utlandsresa
Joni Invest AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-15
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Är du en trygg, ansvarsfull och flexibel man som vill arbeta som personlig assistent och samtidigt få möjlighet att följa med på en längre utlandsresa? Då kan detta vara ett unikt uppdrag för dig!
Jag söker en manlig personlig assistent som vill följa med mig på en resa utomlands under cirka 1-2 månader. Resan sker med egen bil, vilket innebär att vi kör ungefär 230 mil genom Europa innan vi fortsätter med färja till slutdestinationen.
Om uppdraget
Som personlig assistent kommer din huvudsakliga uppgift att vara att stödja mig i min vardag utifrån mina behov. Arbetet omfattar personlig omvårdnad, praktisk hjälp i vardagen, stöd vid aktiviteter samt att vara ett tryggt och professionellt stöd under hela resan.
Eftersom vi kommer att tillbringa mycket tid tillsammans är det viktigt att du är lyhörd, respektfull och har god samarbetsförmåga. Du behöver också känna dig bekväm med att resa och vistas utomlands under en längre sammanhängande period.
Körning är en viktig del av uppdraget, men rollen handlar i första hand om att arbeta som personlig assistent.
Vi söker dig som:
Är man.
Har B-körkort och god körvana.
Trivs med att köra långa sträckor.
Har förståelse för vad det innebär att arbeta som personlig assistent.
Är lugn, ansvarsfull, lyhörd och serviceinriktad.
Har ett professionellt förhållningssätt och kan respektera den personliga integriteten.
Har möjlighet att vara bortrest mellan 1 och 2 månader.
Har god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.
Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet är det viktigaste.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag.
En unik möjlighet att kombinera assistansarbete med en längre utlandsresa.
Omväxlande arbetsuppgifter och nya upplevelser.
Villkor enligt gällande kollektivavtal.
En nära arbetsrelation där förtroende, respekt och god kommunikation är grunden för samarbetet.Publiceringsdatum2026-07-15Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan och berätta gärna lite om dig själv, din erfarenhet av att hjälpa andra, din körvana och varför du tror att du skulle passa för uppdraget. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14
E-post: info@joniinvest.eu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BS671". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Joni Invest AB
(org.nr 559037-2792), https://egenregi.com/
Drottninggatan 29 (visa karta
)
702 22 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003766