Personlig assistent sökes deltid till kvinna i Enköping
Glaucus Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Uppsala
2025-09-18
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Glaucus Assistans AB i Uppsala
, Östhammar
, Knivsta
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Glaucus Assistans - det kloka valet - är det familjära bolaget med hög kompetens och lång erfarenhet. Vi erbjuder personlig assistans med hög kvalitet, god tillgänglighet och ett äkta engagemang för både kunder och medarbetare. Läs gärna mer om oss på www.glaucusassistans.se.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del av en annan människas vardag?
Vi söker nu en personlig assistent till en kvinna i 50-årsåldern som bor centralt i Enköping. Hon är en varm och humoristisk person med många intressen och ett aktivt socialt liv. Som hennes assistent blir du hennes händer, stöd och följeslagare i vardagen.
Arbetsuppgifterna varierar och kan innefatta:
Stöd i dagliga rutiner och personlig omvårdnad
Hushållsarbete och matlagning
Följa med på aktiviteter, projekt och äventyr
Vara ett stöd i hennes kreativa intressen - gärna med viss händighet och skaparglädje
Arbetstid
Omfattning: 64 % tjänst
Arbetspass: 08:00-15:00 eller 08:00-17:00
Förläggning: vardagar samt varannan helg (ojämna kalenderveckor)
Vi söker dig som
Är lyhörd, ansvarsfull och trygg i dig själv
Trivs med både lugna och mer fartfyllda dagar
Har kreativitet och gärna viss händighet - kunden gillar att bygga och skapa
Bidrar med din personlighet och ser värdet i att vara en del av ett gott team
Talar och skriver flytande svenska
Tidigare erfarenhet inom personlig assistans eller vård/omsorg är meriterande. Personlig lämplighet och personkemi är dock avgörande för tjänsten.
Extra plus: om du har intresse för natur och trädgård - det uppskattas särskilt!Publiceringsdatum2025-09-18Så ansöker du
Vill du bli en del av vårt härliga team och göra skillnad i en annan människas vardag?
Varmt välkommen med din ansökan!
Skicka CV och personligt brev till linn@glaucusassistans.se
Märk ansökan med ENKÖPING-25
Har du frågor? Ring oss gärna på 018-470 30 18
Besök oss också på www.glaucusassistans.se
och följ oss på Facebook & Instagram. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: linn@glaucusassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ENKÖPING-25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Glaucus Assistans AB
(org.nr 559122-9447) Jobbnummer
9515775