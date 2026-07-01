Personlig assistent sökes

Lindqvist Munter, Jessica / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad
2026-07-01


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Jag som söker personlig assistent är en tjej i 30årsåldern som är rullstolsburen och behöver hjälp vid förflyttning, stöd i vardagen m.m. Du behöver ha en god fysik, ett glatt humör, vara flexibel och lite driven. Tjänsten är på 50-75%. Varierande arbetstid. Tjänsten kan påbörjas 1 augusti om möjlighet finnes.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jessicalmassistans@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lindqvist Munter, Jessica
Konduktörsgatan 5 Lgh 1101 (visa karta)
652 26  KARLSTAD

Arbetsplats
Lindqvist Munter Jessica

Jobbnummer
9986367

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