Personlig assistent sökes
Lindqvist Munter, Jessica / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Karlstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Karlstad
2026-07-01
, Hammarö
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Jag som söker personlig assistent är en tjej i 30årsåldern som är rullstolsburen och behöver hjälp vid förflyttning, stöd i vardagen m.m. Du behöver ha en god fysik, ett glatt humör, vara flexibel och lite driven. Tjänsten är på 50-75%. Varierande arbetstid. Tjänsten kan påbörjas 1 augusti om möjlighet finnes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jessicalmassistans@hotmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lindqvist Munter, Jessica
Konduktörsgatan 5 Lgh 1101 (visa karta
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652 26 KARLSTAD Arbetsplats
Lindqvist Munter Jessica Jobbnummer
9986367