Personlig assistent sökes
Amandas Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-08
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Personlig assistent sökes till glad och social kund i södra Stockholm
Om tjänsten Vill du ha ett meningsfullt arbete där du får sprida glädje och göra skillnad i någons vardag? Vi söker nu en personlig assistent till en härlig kund bosatt i södra Stockholm.
Om kunden Här får du arbeta med en person som är rolig, positiv och som verkligen uppskattar att umgås och hitta på saker. För kunden är relationen och personkemin med assistenten jätteviktig, och dagarna fylls ofta av både praktisk hjälp och trevligt sällskap.
Vem är du? Vi söker dig som är engagerad, lyhörd och har ett stort hjärta. Eftersom kommunikation är centralt i den här rollen har vi specifika språkkrav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: Ftwi@amandasomsorg.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Amandas Omsorg AB
(org.nr 559056-9637)
Tallspinnarvägen 11 (visa karta
)
125 57 ÄLVSJÖ Kontakt
Enhetschef
Ftwi Amine Ftwi@amandasomsorg.se 08261196 Jobbnummer
9953803