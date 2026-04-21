Personlig assistent sökes
2026-04-21
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Vår kund söker personliga assistenter med möjlighet till en fast schemarad.
Kunden är en ung kille som har stort hjälpbehov med vårdande insatser. Vardagar arbetar han på dagliga verksamheten i Svenljunga. Möjlig bad via DV engång i veckan - bra om personalen är simkunniga.
Kunden bor i Sexdrega tillsammans med anhörig och 2 mindre hundar.
Arbetstiderna är följande:
Måndag, tisdag, torsdag och fredag 07:30-18:00
Onsdagar 08:00-18:00
Helger och lediga dagar 10:00-18:00
Hemmet är väl anpassat med olika hjälpmedel för samtliga moment som krävs i arbetet. Finns även bra hjälpmedel på DV.
Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av vården
• Arbetar ute efter kundens behov och dagsform
• Lätt för att prata även om du inte får ett verbalt svar
• Körkort och bil - då kollektivtrafiken inte alltid passar arbetstiderna
• Flexibel person/er
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma Assistans AB
(org.nr 556791-9062)
523 24 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alma assistans AB Kontakt
Sandra Lundberg sandra.lundberg@friab.se 0705160650 Jobbnummer
9868261