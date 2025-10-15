Personlig assistent sökes!
2025-10-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jag är en kille på 35 år som bor i Hammarby Sjöstad och som nu söker en ny Personlig
Assistent.
Jag har flera Funktionsnedsättningar som gör att jag behöver hjälp med det mesta i min
vardag. Jag sitter i Rullstol och arbetet hos mig innebär bland annat att du stöder mig med
Kommunikation, Måltider, Hygien, Förflyttning, Diverse Aktiviteter och annat som tillhör det
vardagliga livet.
Jag är en Socialt Aktiv person som gillar när det händer mycket men som även uppskattar att slappa
bort en söndag då och då.
Några av mina största intressen är att spela och lyssna på musik, bada, titta på film, resa,
umgås med kompisar och att äta god mat.
Kille eller Tjej spelar självklart ingen roll, du bör vara mellan 20-45 år. Du ska vara
initiativrik, lyhörd, social, pålitlig, ha hjärtat på rätta stället, samt ha en stor portion tålamod.
Du bör även ha lätt för att samarbeta.
Under året reser jag en del utomlands så det är bra om du kan arbeta på annan ort ibland.
Det är en merit om du har erfarenhet av tidigare arbete med personer med
Funktionsnedsättning men jag lägger framförallt stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du ska jobba hos mig behöver du vara rökfri och körkort är ett plus!
JAG SÖKER NU
• En Assistent 100%
• En Assistent med timanställning
• Arbetstider: Dag, Kväll, Helg
Anställningsvilkor:Tillsvidare och tim/behov
Tillträde: Snarast
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
