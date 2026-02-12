Personlig assistent sökes - när personkemin är viktigast
2026-02-12
För rätt person finns möjlighet till en schemarad på deltid. Vi söker även dig som vill arbeta som timvikarie. Alla nya assistenter börjar som timvikarie hos våra kunder, så att ni får möjlighet att lära känna varandra.
Om kundens vardag Kunden bor i Sandviken med sin familj och går i skolan. Han är rullstolsburen och har en funktionsnedsättning som kräver assistans i vardagen för bland annat förflyttningar, personlig omvårdnad, kommunikation och sociala aktiviteter. Han är en social och nyfiken person som tycker om bus och lek, promenader, musik samt att se på film eller YouTube. Hemmet delas med både katt och hund.
När personkemin är viktigast Personkemin mellan dig och kunden är av största vikt. Vi söker dig som är lyhörd och har förmågan att läsa av kundens behov i olika situationer. Du behöver vara ansvarsfull, trygg i arbetet med barn och trivas med att arbeta i en familjemiljö. Kunden önskar en rökfri miljö och eftersom djur är en naturlig del av vardagen behöver du vara bekväm med pälsdjur.
Veckordagar, helger och lov Arbetstiden på vardagar är förlagd mellan 14:00-08:15. Under helger förekommer dagpass och under skollov arbetar man dygnspass med väntetid mellan 10:00-10:00.
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: Du behöver kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: Barn med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
