Personlig assistent sökes - heltid i centrala Eksjö
Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Aneby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Aneby
2026-07-28
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Aneby
, Jönköping
, Nässjö
, Habo
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.
Personlig assistent sökes – heltid i centrala Eksjö
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en kund bosatt i centrala Eksjö.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med en fast schemarad. Arbetstiderna varierar mellan dag- och kvällspass enligt följande:
Dagpass: kl. 07:30–14:00 eller kl. 07:30–20:00
Kvällspass: kl. 14:00–21:00 eller kl. 17:00–21:00
Du kommer att arbeta nära kunden i hemmet och vara en viktig del av personens vardag, med fokus på trygghet, respekt och god omsorg.Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Du är kvinna
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent i någons hem
Vana vid arbete med taklift och lyftsele
Vi erbjuder:
En heltidstjänst med fast schema
Möjlighet att påbörja introduktion omgående
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dagTillträde
Vi söker dig som kan börja omgående. Introduktion kan påbörjas direkt.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Alma assistans AB
(org.nr 556791-9062)
553 05 JÖNKÖPING Kontakt
Kontakt
Angelica Soylu angelica.soylu@friab.se 0702178253 Jobbnummer
10013653