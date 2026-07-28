Personlig assistent sökes - heltid i centrala Eksjö

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nässjö
2026-07-28


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Visa alla jobb hos Alma Assistans AB i Nässjö, Eksjö, Aneby, Sävsjö, Jönköping eller i hela Sverige

Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Personlig assistent sökes – heltid i centrala Eksjö

Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i en annan människas vardag? Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till en kund bosatt i centrala Eksjö.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Om tjänsten
Tjänsten är på heltid med en fast schemarad. Arbetstiderna varierar mellan dag- och kvällspass enligt följande:

Dagpass: kl. 07:30–14:00 eller kl. 07:30–20:00
Kvällspass: kl. 14:00–21:00 eller kl. 17:00–21:00

Du kommer att arbeta nära kunden i hemmet och vara en viktig del av personens vardag, med fokus på trygghet, respekt och god omsorg.

Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete inom personlig assistans
Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
Du är kvinna

Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent i någons hem
Vana vid arbete med taklift och lyftsele

Vi erbjuder:
En heltidstjänst med fast schema
Möjlighet att påbörja introduktion omgående
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag

Tillträde
Vi söker dig som kan börja omgående. Introduktion kan påbörjas direkt.

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Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-28
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Arbetsgivare
Alma assistans AB (org.nr 556791-9062)
553 05  JÖNKÖPING

Kontakt
Kontakt
Angelica Soylu
angelica.soylu@friab.se
0702178253

Jobbnummer
10013649

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