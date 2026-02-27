Personlig assistent sökes - extra/vid behov (passar bra för student)
2026-02-27
Hej!
Jag är en kvinna på 59 år som bor i Nässjö, och jag söker nu en personlig assistent som kan arbeta hos mig. Jag är själv arbetsledare och behöver hjälp med det mesta i min vardag.
Arbetet innebär både praktiskt och fysiskt stöd samt att finnas nära till hands i min dagliga livsföring. Arbetet innefattar även liftförflyttningar, bland annat vid toalettbesök, så du behöver känna dig trygg med att arbeta nära och fysiskt. Du behöver vara trygg, lyhörd och ha en god social förmåga.
Om dig
Jag söker dig som:
• Har god social kompetens
• Är lyhörd för mina behov
• Har förmåga att läsa av när jag vill vara social och när du behöver vara mer i bakgrunden
• Kan ge fysiskt stöd för armar och ben
• Är ansvarsfull och respektfull
• Är rökfri (och inte röker under arbetspass)
• Inte använder parfym eller starka doftprodukter
På grund av min starka doftallergi är det mycket viktigt att:
• Du inte använder parfym eller andra starka dofter
• Inga kemiska doftpreparat förekommer
• Kläder tvättas i allergivänligt, parfymfritt tvättmedel (Grummö, parfymfritt)
Detta är ett krav för att jag ska kunna må bra i min vardag.
Arbetspass
Arbetstiderna är förlagda till:
• 08.00-23.45
• 23.00-08.45
Tjänsten passar bra för dig som studerar och söker längre arbetspass.
Om arbetsgivaren
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se.
Om du tror att vi skulle passa bra ihop är du varmt välkommen att skicka in din ansökan och berätta lite om dig själv.
Jag ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
Detta är ett deltidsjobb.
Stil Assistans AB
(org.nr 556777-9615), http://www.stil.se Arbetsplats
Stil Jobbnummer
9768432