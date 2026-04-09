Personlig assistent sökes - extra i vår & sommarvikariat (ca 75%)
2026-04-09
Jag är en glad 23-årig tjej som bor strax utanför Västerås tillsammans med min familj. För att få min vardag att fungera på bästa sätt har jag personlig assistans - någon som finns vid min sida, stöttar mig och hjälper mig att leva ett så bra liv som möjligt.
Nu söker jag dig som vill arbeta extra under våren och därefter gå på schema under sommaren (vecka 26-30) med en tjänst på cirka 75 %.
Om migJag behöver stöd i min vardag med bland annat kommunikation, måltider, personlig hygien och träning. Jag kommunicerar med stödtecken - om du inte kan det sedan tidigare kommer du att få lära dig av mig.
På fritiden tycker jag om att träna, bada, baka, shoppa eller ta en fika på stan. Samtidigt uppskattar jag lugna hemmadagar med film eller tv-spel. Jag tävlar även i 9-pin bowling och har vunnit flera medaljer.
För att komma iväg på aktiviteter behöver jag ibland lite extra motivation, så det är viktigt att du är inspirerande och kommer med egna initiativ. Vi åker ibland i familjens bil, så B-körkort för manuell bil är önskvärt. Saknar du körkort men vi klickar bra, kan vi istället resa med färdtjänst.
Om rollenSom min personliga assistent arbetar du där jag befinner mig - både i hemmet och på aktiviteter utanför. Du blir en viktig del av min vardag, och det är därför avgörande att du har stor respekt för integritet och kan anpassa dig efter olika situationer. Det kan ta tid att lära känna mig, så jag söker dig som är intresserad av ett långsiktigt samarbete - men viktigast av allt är att vi trivs tillsammans
Vem söker jag?Jag söker kvinnliga assistenter som är:
Trygga i sig själva och har glimten i ögat
Tålmodiga, inkännande och lugna
Flexibla och ansvarstagande
Initiativrika och kreativa
Pigga och positiva
Krav och meriter
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Rökfri
B-körkort (manuell) - meriterande med egen bil
Erfarenhet av personlig assistans eller omvårdnad (meriterande, men personlig lämplighet är viktigast)
Ej allergisk mot hund (hund finns i hemmet)
God fysisk förmåga då arbetet innebär lyft och förflyttningar
ArbetstiderArbetspassen är förlagda till eftermiddagar, kvällar och helger. Under sommaren, när jag har semester, förekommer även dagpass. Dubbelassistans kan förekomma.
Känner du att detta låter som något för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan - du kanske blir min nya assistent och vän!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB

726 30 VÄSTMANLAND
För detta jobb krävs körkort.
Västmanland Jobbnummer
9843495