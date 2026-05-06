Personlig assistent sökes - deltid, Akalla (Stockholm)
Nassikivker, Maria / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nassikivker, Maria i Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent till en aktiv kvinna (33 år) som bor i egen lägenhet i Akalla. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.
Brukaren använder elrullstol och kommunicerar med hjälp av tecken och bilder. Hon deltar regelbundet i aktiviteter som promenader, träning, kulturella aktiviteter och sociala sammanhang.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Personlig assistans i vardagliga situationer
Stöd vid förflyttningar och fysisk aktivitet
Deltagande i aktiviteter utanför hemmet
Samarbete med övriga assistenter
Bidra till struktur, trygghet och kontinuitet
Vi söker dig som:
är lugn, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga
kan arbeta självständigt och fatta beslut i vardagen
har förmåga att anpassa dig till brukarens behov och situation
har känsla för gränser och kan balansera aktivitet och vila Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: elizavetanass@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Assistans". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nassikivker, Maria Arbetsplats
Nassikivker Maria Kontakt
Elizaveta Nassikivker elizavetanass@gmail.com 0736426263 Jobbnummer
9893576