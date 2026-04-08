Personlig assistent på Tjörn
Om du söker ett jobb med personlig utveckling och kul aktiviteter så hoppas jag att du läser vidare!
Jag söker en personlig assistent av och till under året när jag besöker Tjörn.
Jag är en glad tjej på 25 år som bor på en gård med mina föräldrar. På sommaren och ibland på helger och ledigheter spenderar jag och min familj tid på Tjörn, Skärhamn/Rönnäng och intilliggande öar.
Vill du vara min personliga assistent?
Vi tror att du är en tjej med ett ungdomligt sinnelag och att du delar mina äventyrliga intressen. Du är en empatisk och trygg person som dessutom är positiv och ansvarstagande i din yrkesroll. Du gillar att röra på dig då jag tycker om relativt fysiska aktiviteter.
Jag gillar musik, film, dans, sport och att åka på äventyr. Därför vill jag ha en assistent på Tjörn så vi kan till exempel bada och upptäcka naturen tillsammans. Jag gillar också att bara hänga, baka, läsa, spela spel m.m
Jag har en diagnos som innebär att du ibland behöver vara mitt konsekvenstänk och stötta mig med vardagliga sysslor i hemmet och i det privata. Men detta hindrar inte mig från att lära känna nya människor och upptäcka världen, även om det innebär att jag alltid måste ha en assistent med mig.
På grund av integritetsnära arbetsuppgifter söker vi endast kvinnliga assistenter
Bärkraft Assistans AB arbetar med assistans för barn, ungdomar och vuxna som har funktionsnedsättningar som ger rätt till personlig assistans inom LSS. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bärkraft Assistans AB
(org.nr 556684-7397), https://barkraft.tidvis.se/lediga_tjanster
511 61 MARK Kontakt
Kundansvarig
Marie Werdelin marie.werdelin@barkraft.se Jobbnummer
9841019