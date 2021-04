Personlig Assistent på deltid. - Stil Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Botkyrka

Prenumerera på nya jobb hos Stil Assistans AB

Stil Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Botkyrka2021-04-15STIL är en ideell förening av personer med funktionsvariation. Vi är dessutom en rikstäckande kooperativ assistansanordnare och drivs helt utan vinstintresse. I STIL ser vi personlig assistans som en mänsklig rättighet och ett verktyg för att leva det liv vi vill. Vi kallar det Independent Living. Vårt fokus ligger på hög kvalitet för våra medlemmar och våra personliga assistenter och vårt mål är ett jämlikt medborgarskap.Välkommen att läsa mer om oss på www.stil.se Jag är en aktiv kvinna 71år, bor i Norsborg med en jättegullig katt. Jag är i behov av personlig assistans med allt praktiskt kring mig personligen och med allt i ett hem förekommande sysslor och vid fritidsaktiviteter. P.g.a arbetets art skall du som söker denna tjänst vara kvinna, 40 år och uppåt, vara flexibel, fördomsfri, empatisk, lyhörd, praktisk lagd och ha bra fysik. Inte rädd för att hugga i där det behövs, känna ansvar och kunna ta instruktioner och vara öppen för att lära in hur jag vill att min assistans skall fungera kring mig på bästa sätt, så jag kan leva lugnt och tryggt i mitt dagliga liv. Du skall liksom jag tycka om långa promenader, pyssla vid min kolonistuga där jag tillbringar många dagar under året. Även kunna hänga med på både kortare och längre resor.Har du sen ett glatt sinne, lätt till skratt, har humor och körkort är det ett plus i kanten.Förekommande arbetstider är dygnspass 09.15-09.15/18.00-18.00 med sovande jour 00.00-07.00/08.00, nattpass 18.00-09.15 med sovande jour och helgpass enligt schema efter överenskommelse.Jag blir din arbetsledare och STIL (Stiftarna av Independent Living i Sverige) Assistans AB din arbetsgivare. Timlön enligt gällande kollektivavtal, Fremia/SKAF.Anställningsform "Semestervikarie". Tillträde juni.Intresserad? Skriv då och berätta lite om dig själv, vem du är, vad du gör/har arbetat med tidigare. Vad du har för intressen och framför allt vilka speciella kvalifikationer du har som gör att du skulle passa som personlig assistent hos mig.Skicka din ansökan via vårt system eller med post till:"Annonssvar AL 430"STIL Assistans ABStorforsplan 36123 47 FARSTAVaraktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2021-04-15TimlönKollektivavtal finnsSista dag att ansöka är 2021-05-15Stil Assistans AB5694884