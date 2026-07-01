Personlig assistent Örebro
Söderort Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-07-01
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Söderort Assistans AB är ett företag som bedriver personlig assistans och vi finns i hela landet. Denna tjänst avser Örebro.
Söderort Assistans AB har fokus på kvalitet och det är viktigt att brukaren har full delaktighet, självbestämmande och inflytande över hur dennes assistans utformas.
Vi som assistansanordnare arbetar för våra brukare genom att erbjuda insatser som är individuellt utformade. Vi vill hjälpa våra brukare att leva sina egna liv, som de själva vill leva det, med hjälp av sina personliga assistenter. Du som söker denna tjänst bör vara noggrann, ordningsam, lyhörd, flexibel och vara bra på att ta direktiv. Du ska kunna arbeta såväl på egen hand som i grupp. Det är viktigt att du tar ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda och det är en fördel om du är bra på att ta egna initiativ. Det är även viktigt att du är lyhörd för vad brukaren vill och behöver.
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Du behöver inte ha någon erfarenhet, då det är viktigast att den personliga kemin stämmer överens, men det är en fördel om du har insikt i vad arbetet som personlig assistent innebär.
Brukaren är en man som är rökare och därför viktigt att ha vetskap om detta, så att allergi inte finns. Vi ser helst kvinnliga sökanden och i åldern 35-55 år.
Det är viktigt att du som assistent jobbar självständigt, hjälper till med personlig hygien, förflyttningar, aktiviteter samt alla övriga rutiner i vardagen.
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp, men arbetar självständigt med brukaren. Det är viktigt att du som assistent är lyhörd, plikttrogen, tar ansvar och är trygg i sig själv. Mycket viktigt med tillit. Du måste kunna vara flexibel i dina arbetsuppgifter och arbetstider.
Arbetstiderna är varierade och du ska kunna arbeta såväl dag, kväll och natt.
Du ska kunna behärska det svenska språket väl i både tal och skrift, då vi har dokumentationsskyldighet.
Ansökan avser deltidstjänst och omgående anställning.
Förbered gärna med registerutdrag för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning samt utdrag ur misstankeregister. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: kontakt@soderortassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Örebro 2". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Söderort Assistans Aktiebolag
(org.nr 556834-2603) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderort Assistans AB Jobbnummer
9987842