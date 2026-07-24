Personlig Assistent Nödinge Deltid
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ale Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ale
2026-07-24
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos FMF Assistans AB i Ale
, Alingsås
, Vårgårda
, Lilla Edet
, Essunga
eller i hela Sverige
Vi söker dig som kan bli en del av vårt team assistenter som kan se möjligheter i stället för problem, vill du arbeta i ett glatt gäng med en levnadsglad man? Tveka inte att söka, skicka in din ansökan redan idag!
Vår kund är i 40-års åldern och söker nu en ny personlig assistent på deltid, arbetspass finns alla tider på dygnet men det är av vikt att du kan jobba vaken natt. Både vardag och helg på rullande schema. Vi arbetar tillsammans i team, två och två under dagen med kunden. Vår kund bor centralt i lägenhet med sina katter. Han använder permobil eller rullstol och åker gärna på aktiviteter med bilen tex Frölundas hemmamatcher, fotbollsmatcher, bio och konserter. Krav på manuellt körkort då man även kör kundens bil när han ska i väg på roliga aktiviteter, då arbetar man alltid två assistenter.
Du bör ej vara allergisk mot katt, viktigast är att ni trivs ihop då personkemin är av yttersta vikt.
Assistentens roll och erfarenhet
Vi ser gärna att du har erfarenhet från vård/omsorg. Har du erfarenhet av PEG, track och hostmaskin är det bra, annars lär vi dig. Som vi nämnt tidigare är b-körkort ett krav då du som assistent kör kunden på olika aktiviteter.
För rätt person finns här ett arbete i många år och vi ser gärna att du som söker har en vision om ett långt samarbete. Du behöver vara trygg i dig själv som person, med hjärtat på rätta stället det är något vi värdesätter.
Meriterande erfarenheter
Svenska i tal och skrift är ett krav.
Flexibel med arbetstider.
Kunna jobba aktiv natt.
Krav körkort B manuell.
Undersköterska, men inget krav.
Personlig assistent.
Ej vara allergisk mot pälsdjur.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
75% Rullande schema.
Arbetspass dag Vardag kl. 07:00-15:15.
Arbetspass helg 09:00-15:15.
Arbetspass kväll kl. 15:00-21:45.
Arbetspass natt kl: 21.15-07,15.
Dubbelassistans förekommer (arbete två och två med kunden).
Om lön
Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
Vi erbjuder friskvård och utbildningar.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- för arbete med barn/ ungdom beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/-för
arbete med personer över 18år/ vuxen beställer du ett belastningsregister på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/Som
assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss – Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare FMF Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/
449 31 NÖDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
FMF Assistans Jobbnummer
10010633