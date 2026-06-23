Personlig Assistent nattrad 88&

Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå
2026-06-23


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Inkludera assistans söker personlig assistent för nattrad 88 % vaken natt, den som döker ska behärska Svenska språket i tal och skrift.
Kunden är en 8 årig flicka som har dubbel assistans dygnet runt. mer info efter kontakt
Företagsinformation
Inkludera är ett rikstäckande assistansbolag

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Inkludera assistans i Sverige AB (org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Risbergsgatan 2 (visa karta)
931 33  SKELLEFTEÅ

Arbetsplats
Inkludera Assistans

Kontakt
Uppdragschef
JanEric Wiklund
jan-eric.wiklund@inkluderaassistans.se
0795854531

Jobbnummer
9975918

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