Personlig Assistent nattrad 88&
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-06-23
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Inkludera assistans söker personlig assistent för nattrad 88 % vaken natt, den som döker ska behärska Svenska språket i tal och skrift.
Kunden är en 8 årig flicka som har dubbel assistans dygnet runt. mer info efter kontakt
Företagsinformation
Inkludera är ett rikstäckande assistansbolag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942), https://inkludera.tidvis.se/lediga_tjanster
Risbergsgatan 2 (visa karta
)
931 33 SKELLEFTEÅ Arbetsplats
Inkludera Assistans Kontakt
Uppdragschef
JanEric Wiklund jan-eric.wiklund@inkluderaassistans.se 0795854531 Jobbnummer
9975918