Personlig assistent, Mossen
Piteå Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2026-07-08
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Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad för en person – varje dag? Som personlig assistent på Mossen stöttar du en vuxen person med funktionsnedsättning i att leva ett så självständigt och tryggt liv som möjligt. Du jobbar nära brukaren i en lugn hemmiljö där din närvaro, ditt engagemang och ditt sätt att bemöta andra betyder allt, och där din insats märks direkt i vardagen.
Du blir en del av en offentlig verksamhet som jobbar för välfärd och hållbar samhällsutveckling lokalt. Vi samarbetar med invånare, föreningar och näringsliv och ser personlig assistans som en viktig del i att stärka både folkhälsa och individers självständighet. Hos oss är fokus varje dag på service, kvalitet, trygghet, inkludering och gemenskap – och du är en viktig del av det arbetet.
Vem du kommer att vara personlig assistent för
I den här tjänsten arbetar du nära en vuxen person med funktionsnedsättning som behöver stöd i både vardag och fritid. Han saknar talat språk och kommunicerar på andra sätt – genom kroppsspråk, uttryck, och vissa ord. Han lever ett aktivt liv och har flera fritidsintressen så som sin bil, UTV/Segway, snöskoter och båt. Gillar musik och att gå på konserter. Är även på sin Dagliga verksamhet. Brukaren har också en nära och tät kontakt med sina anhöriga där assistenternas samverkan med anhöriga är av största vikt.
Brukaren bor på Mossen tillsammans med en annan person som har egen personalgrupp, vilket betyder att du jobbar i en miljö där flera team finns på plats och samarbetar tätt. Brukaren uppskattar lugn, struktur och tydlig kommunikation, men också humor, omtanke och att du bjuder på dig själv i lagom dos – det får gärna vara lite avslappnat, men alltid respektfullt.
Stödja brukaren i personliga vardagsmoment, som hygien, påklädning och förflyttningar
Hjälpa till med hushållssysslor, till exempel matlagning, städning och inköp
Följa med på aktiviteter, ärenden och sociala sammanhang utanför hemmet
Skapa struktur och trygghet i vardagen genom tydlig, respektfull och lugn kommunikation
Dokumentera enligt rutiner och samarbeta med kollegor, anhöriga och andra professioner
Bidra till ett gott bemötande och en positiv, trygg miljö hemma på Mossen
Vem vi tror att du är
Vi tror att du gillar att jobba nära människor, har lätt för att skapa förtroende och trivs med att vara både stabil och flexibel i vardagen. Du behöver vara trygg i dig själv, kunna behålla lugnet även när mycket händer och ha ett varmt sätt att möta andra. Ett leende, ett vänligt ord och förmågan att ta saker med en nypa humor gör stor skillnad här – det är helt enkelt lättare att skapa trygghet när stämningen är vänlig och avslappnad.
Du har gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot vård och omsorg eller barn och fritid, 1 årig personlig assistans utbildning.
Du har B‐körkort och är trygg med att köra bil i vardagen, skoterkort är önskvärt.
Du är respektfull, lyhörd och har ett varmt, professionellt bemötande
Du kan ta ansvar och jobba självständigt, samtidigt som du följer gemensamma rutiner
Du kommunicerar tydligt på svenska i tal och skrift
Du är bekväm med enkel dokumentation och digitala verktyg; erfarenhet från omsorg eller personlig assistans är meriterande
Varför du vill jobba här
Här kliver du in i en offentlig verksamhet där ansvarstagande, engagemang och arbetsglädje faktiskt märks i vardagen. Vi värnar etiska och miljömässiga principer, jobbar lösningsfokuserat och uppmuntrar god kommunikation och kollegialt stöd. Du får ett team runt dig där det är lika naturligt att be om hjälp som att dela med sig av egna erfarenheter, och där vi lär av varandra hela tiden.
Vi har en kultur som bygger på mångfald, inkludering och lyhördhet – här ska både brukare och medarbetare känna sig välkomna och respekterade. Du får trygga anställningsvillkor inom offentlig sektor med semestertjänst och fastställd arbetstid enligt schema, där tillsvidareanställning är norm och provanställning kan bli ett bra första steg. Arbetstiden är förlagd till dag och kväll med arbete var tredje helg enligt rullande schema.Om du funderar på att flytta till området finns kommunala initiativ som kan göra inflytten smidigare, vilket gör det lite enklare att ta steget.
Så skickar du in din ansökan
Om du känner att det här låter som ett jobb där du skulle trivas, vill vi gärna veta mer om dig. Skicka in din ansökan via vårt digitala rekryteringssystem och bifoga ditt CV samt en kort text om varför du vill arbeta som personlig assistent på Mossen. Berätta gärna lite om vem du är, vad som motiverar dig och hur du tänker kring att ge stöd till andra i vardagen. Vi går igenom ansökningar allt eftersom de kommer in, vilket betyder att vi behandlar ansökningar löpande.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning
Omfattning 98% Dag/Kväll
Tillträde enligt överenskommelse
Sista ansökningsdatum 2026-07-26
För anställning som personlig assistent krävs utdrag ur belastningsregistret (observera två olika utdrag): https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
samt https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före ansökningstiden gått ut.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10.
Om arbetsplatsen
Socialtjänsten är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs merhttps://www.pitea.se/jobbaisocialtjansten
- Stöd, vård och omsorg för pitebornahttps://www.pitea.se/jobbahososs
- Jobba i Piteå kommunhttps://piteastories.se/
- Utvecklingsprojekt och satsningar i Piteå
Move to Piteå – för dig som vill flytta till Piteå
Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål.https://www.pitea.se/inflyttare
- Move to Piteå Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Kommunal
Raija Amariyan pitea.norrbotten@kommunal.se +46104429904 Jobbnummer
9996779