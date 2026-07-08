Personlig assistent med stort hjärta
Care of Elin & Lotta AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-08
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Personliga assistenter sökes till våra nya kunder i Umeå & Övik
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad – varje dag? Nu söker Care of Elin & Lotta personliga assistenter till en kund i Umeå och en kund i Övik.
Vi har ledig tjänst på heltid, deltid och timanställningar.
Om jobbet
Som personlig assistent arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och ger det stöd som behövs för att kunden ska kunna leva ett självständigt liv på sina egna villkor.
Arbetet utgår alltid från kundens individuella behov och önskemål.
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
Personlig omvårdnad och hygien
Förflyttningar
Matlagning och hushållssysslor
Träning och aktiviteter
Socialt stöd
Alla våra kunder är unika så ingen arbetsplats är den andra lik vilket gör arbetet både varierande och utvecklande.
Vi söker dig som
Du är ansvarstagande, lyhörd och har ett genuint intresse för människor. Du har lätt för att samarbeta, är trygg i dig själv och kan anpassa dig efter olika situationer. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Du har körkort och tillgång till bil.
Om anställningen
Hos oss får du en ordentlig introduktion hos kunden samt utbildning i rollen som personlig assistent.
Vi erbjuder tjänster på heltid, deltid och timanställningar. Arbetstiderna varierar beroende på vilken kund du arbetar hos och kan vara förlagda till dag, kväll, natt och helg. Lön och övriga anställningsvillkor sker enligt kollektivavtal för Personlig assistans Almega branch G
Är du den vi söker? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag, rekrytering sker löpande. eller ring och boka ett möte med oss.
Om oss:
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169)
Rådhusesplanaden 5A (visa karta
)
903 28 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Emma Rankvist emma@elinlotta.se 0766970502 Jobbnummer
9996794