Personlig assistent med simvana sökes till man på Södermalm
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-10-13
IGS Assistans söker en initiativrik och engagerad personlig assistent till en 53-årig man bosatt på Södermalm. Kunden lever med en neurologisk sjukdom som medfört demens och nedsatt balans. Han använder rullstol och har begränsad kommunikationsförmåga.Publiceringsdatum2025-10-13Om tjänsten
Vi söker dig som kan arbeta på fasta tider två torsdagar i månaden kl. 08:00-16:00 eller 09:00-15:30. Under dessa pass följer du med kunden till simhallen, vilket innebär att du måste kunna simma och känna dig trygg i vattnet.
Arbetet utförs alltid tillsammans med en erfaren kollega (dubbelt bemannade pass).
Om samarbetet fungerar väl finns möjlighet till ett fast schema två torsdagar i månaden.Dina arbetsuppgifter
Som personlig assistent stödjer du kunden i hans vardag och bidrar till trygghet, struktur och livskvalitet.
Arbetet innefattar bland annat:
Hjälp vid kommunikation
Stöd med personlig hygien
Matlagning och enklare hushållssysslor
Städning och vardagsrutiner
Medverkan vid aktiviteter, såsom bad och träning
Vi söker dig som
Har erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg
Talar flytande svenska.
Är trygg i att ta egna initiativ men samtidigt lyhörd för kundens behov
Är empatisk, ansvarstagande och professionell
Är flexibel och visar respekt för kundens integritet och hem
Har god samarbetsförmåga och personlig mognad
Har erfarenhet av arbete med personer med demens (meriterande)
Kan simma och trivs i vatten (krav)
IGS Assistans AB erbjuder individuellt anpassad personlig assistans med fokus på kvalitet, trygghet och respekt för varje individs självbestämmande.
Vill du arbeta i en meningsfull roll där du gör verklig skillnad i en annan människas liv?
Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SIMHALLEN". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
118 65 STOCKHOLM Jobbnummer
