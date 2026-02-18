Personlig assistent med pedagogiskt förhållningssätt
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-02-18
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Sundbyberg
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige
Vi på God Assistans söker nu en engagerad, trygg och pedagogisk personlig assistent till en 22-årig kille som bor i Sundbyberg.
Omtanke är grunden i allt vi gör och något som genomsyrar vårt arbete varje dag. Nu söker vi dig som vill vara med och skapa en meningsfull, trygg och pedagogiskt genomtänkt vardag för vår kund och som vill bli en viktig del av ett arbetslag som arbetar kvalitativt med pedagogik i centrum.
Om uppdragetVår kund är en lugn och glad kille som behöver stöd i sin vardag för att komma i gång med och genomföra aktiviteter. Han behöver mycket uppmuntran, struktur och ett pedagogiskt bemötande för att kunna ta del av sin vardag på sitt sätt.
Du kommer att behöva lära känna honom väl för att kunna:
tolka hans signaler
hjälpa honom att förstå och tolka sin omvärld
guida honom genom dagen med trygghet och tydlighet
Han kan ta sig fram fysiskt, men behöver stöd för att hitta rätt och orientera sig. På grund av epilepsi behöver han alltid ha någon vid sin sida för att minska risken för skador. Han har även en svår intellektuell funktionsnedsättning, vilket gör att din roll som pedagogisk vägledare blir central.
Hans dagsform kan variera då han får flera anfall dagligen vissa dagar orkar han mer, andra mindre. Du hjälper honom att möta dagen utifrån hans förutsättningar och att upptäcka glädje i de små sakerna i vardagen.
Vi söker dig som:Är över 18 år
Talar flytande svenska och har god kommunikativ förmåga
(kan du kommunicera med stödtecken är det meriterande)
Är rökfri
Är en trygg, lugn och inkännande person
Har tålamod och låter kunden utföra aktiviteter i sin egen takt
Har ett pedagogiskt förhållningssätt och ser pedagogik som en naturlig del av vardagen
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete och av intellektuell funktionsnedsättning (meriterande men inget krav)
Vill vara en del av en arbetsgrupp som aktivt arbetar för en kvalitativ assistans där pedagogik står i fokus
Det viktigaste för oss är att du har hjärtat på rätt plats och att samarbetet fungerar väl. Erfarenhet kan läras, men engagemang och inställning är avgörande.
Om tjänstenTjänstgöringsgrad: ca 50%
Vikariat med möjlighet till fast tjänst
ArbetstiderVardagar kväll: 15.00-22.00
Vardagar (vaken) natt: 22.00-08.30
Helg dag: 08.30-16.00
Helg kväll: 16.00-22.00
Helg (vaken) natt: 22.00-08.30
Vi erbjuder:Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4 000 kr/år
Gedigen introduktion och utbildningar
Stöttning och närvarande arbetsledning
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda.
Du beställer själv registerutdraget (enligt God Assistans policy kräver vi belastningsutdraget för arbete på HVB-hem då den visar mer information än LSS) från polisens hemsida, blankett finner du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt dedikerade team. Ansök nu och bli en del av God Assistans!
#MITT
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9750935