Personlig assistent med känsla för teamwork sökes!
Apona AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidingö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidingö
2026-01-04
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Apona AB i Lidingö
, Värmdö
, Växjö
eller i hela Sverige
Här är ett jobb som assistent i ett supertrevligt team!
Vi söker en kvinnlig assistent till vårt härliga team på Lidingö. Är du rätt person kan vi erbjuda upp till heltid % på rullande schema, dagtid, kvällstid och helg. Men även någon vaken natt, om det skulle passa dig.
Uppdragsgivaren är en härlig tjej på 32 år som bor i egen lägenhet med en kompis, som också har personlig assistans.
Hon har flera olika och omfattande funktionsnedsättningar, är rullstolsburen och har inget talat språk.
Som du förstår så behöver hon hjälp med det mesta praktiska i livet, dygnet runt. Hon älskar att bada och simma, så det är viktigt att du är simkunnig, trygg i vatten och gillar att vara i badhus.
I den här tjänsten ges du chansen att utveckla dig som personlig assistent och ta ett utökat ansvar.
Vi är ett mindre assistentbolag som satsar på personal och kvalitet. Vi satsar på att utveckla våra assistenter. Du kommer självklart att få god introduktion av arbetsledare och erfarna assistenter.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har avtal Fremia-Kommunal
Gå in och läs om oss på vår hemsida.
Vi fram emot att få höra ifrån dig! Märk din ansökan "Lidingöassistent" Du blir en i ett erfaret och härligt assistentgäng med god sammanhållning.
Du ska vara rökfri (ingen rökning på arbetstid) och ha erfarenhet från att arbeta med personer med omfattande funktionshinder.
Det är viktigt för uppdragsgivarens språkstöd att du talar flytande svenska och skriver svenska obehindrat.
Din personlighet och ditt engagemang är avgörande för tjänsten, men din svenska måste vara mycket god för att kunna stötta henne i sin kommunikation.
OBS att vi söker endast kvinnor till denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lidingöassistent". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apona AB
(org.nr 556674-3513), https://apona.se/index.php/lediga-jobb/ Kontakt
Verksamhetsansvarig
Anna Berglund anna@apona.se 0704403919 Jobbnummer
9668370