Personlig assistent med fart och fläkt!

Jag är en 47-årig tjej bosatt i centrala Stockholm. Jag har många järn i elden och är sällan stilla, även om jag tar mig fram i manuell rullstol, som du får köra åt mig. Jag har kraftig synnedsättning, är dock inte blind. På grund av min nedsatta syn har jag svårt att orientera mig på egen hand, så det är viktigt att du kan ta dig fram med hjälp av GPS eller kartor för att ta oss till vår destination. Du får gärna se lösningar i stället för hinder när situationen kräver = lösningsorienterad. Du behöver ha flytande svenska i både tal och skrift. Det är ett plus med grundläggande datorvana. Jag kan kommunicera i tal själv och har många intressen, bland annat att träffa familj och vänner. Jag söker dig tjej (ca 20-35 år) med fart och fläkt som liksom jag tycker om när det händer saker. Detta är en deltidstjänst som passar dig som studerar eller har andra åtaganden. Denna tjänst är av servicekaraktär då jag inte behöver medicinsk hjälp eller annan typ av vård. Du följer med mig i min aktiva vardag vad jag än tar mig för. Jag reser både i och utanför Sverige men detta planeras långt i förväg. Du behöver inte vara hulken men du är stresstålig och vågar ta i om situationen kräver det. Tidigare erfarenhet är ej nödvändigt då personkemi är a och o. Pga arbetets karaktär är endast kvinnliga sökande aktuella för denna tjänst. Jag har assistans 24/7 med sovande jour. Tillträde enligt överenskommelse. Enbart fullt vaccinerade (minst två doser) är aktuella för intervju. Låter detta som något som skulle passa dig? Tveka inte att fatta pennan och höra av dig! Cv och personligt brev skickas till Blomgren7@telia.com
. Skicka gärna med vilka typer av pass du kan arbeta, dagar, kvällar, nätter (sovande jour) etc. Flexibilitet är viktigt för denna typ av tjänst, men självklart kommer vi överens om något som passar oss båda. Glöm ej kontaktuppgifter! Vid anställning blir assistansbolaget STIL din arbetsgivare men jag blir din arbetsledare. Du omfattas av kollektivavtal mellan Fremia och Kommunal.
STIL står för Stiftarna av Independent Living i Sverige.
Vi är ett ickevinstdrivande assistanskooperativ och en ideell förening av personer med normbrytande funktionalitet. I STIL är det medlemmarna som själva arbetsleder sina personliga assistenter. Vi jobbar för självbestämmande, frihet och lika möjligheter oavsett funktionsförmåga. STIL bildades 1984 och vi var med och införde personlig assistans i Sverige. Läs mer på www.stil.se. Ersättning
