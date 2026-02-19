Personlig assistent med erfarenhet av autism
2026-02-19
Tim/sommarvikarie sökes - Personlig assistent med humor och hjärta
Vi söker nu timvikarie som vill bli en del av vårt team runt en 30-årig kille med autism som bor i centrala Jönköping. Om du har erfarenhet av att arbeta med personer med autism, eller om du tidigare jobbat som personlig assistent och trivs med att arbeta motiverande samt lågaffektivt så kan detta vara ett uppdrag som passar dig mycket bra.
Om uppdraget
Uppdragsgivaren bor i egen lägenhet och behöver stöd i sin vardag. Arbetet består bland annat av personlig omvårdnad, vardagliga rutiner, hushållssysslor och matlagning. Du stöttar honom också i aktiviteter som han tycker om - till exempel att lyssna på musik, arbeta med sin iPad eller ta en tågtur någon gång ibland. Rutiner är viktiga, men det finns också utrymme för att komma med idéer och hjälpa honom att hitta aktiviteter som ger energi och välmående.
Vem vi söker
Vi söker dig som är empatisk, ansvarsfull och trygg i dig själv. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ när det behövs. Det är viktigt att du är van vid att arbeta motiverande och att du är lugn och tydlig i ditt bemötande. Erfarenhet av personlig assistans eller liknande arbete inom vården är ett krav, och det är meriterande om du har kunskap om autism och lågaffektivt bemötande. Du behöver vara rökfri, och körkort är önskvärt men inget krav. Eftersom kommunikation och dokumentation är viktiga delar av uppdraget krävs det att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du och uppdragsgivaren ska trivas tillsammans.
Vad vi erbjuder
Som timvikarie hos oss får du ett varierande och meningsfullt arbete där du gör skillnad varje gång du går på ett pass. Du får introduktion och möjlighet att gå bredvid en erfaren assistent. Arbetstiderna består främst av dygnspass med väntetid samt helger enligt behov. Tillträde sker omgående eller enligt överenskommelse.
Kontakt & ansökan
Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig arbetsledare Jimmie Hultin på jimmie.hultin@kooperativetolja.se
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Viktigt att veta
För att bli anställd hos Kooperativet Oljá behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ det gärna redan nu via polisens e-tjänst genom att välja "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och logga in med BankID. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9753242