Personlig assistent med engagemang sökes - uppdrag i Ösmo
2025-12-16
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Ösmo I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Vi söker nu en mogen kvinnlig / manligt personlig assistent till en social man i 50 årsåldern som bor i Ösmo , ca 7 km från Ösmo station.Dina arbetsuppgifter
Stöd och hjälp i vardagen, både praktiskt och socialt
Personlig omvårdnad
Aktivt deltagande i kundens aktiviteter och rutiner
Skapa en trygg, harmonisk och positiv miljö
Träning
Meriterande:
Körkort och tillgång till egen bil är meriterande eftersom uppdraget är beläget på landsbygden.
Vi söker dig som:
Är ärlig, pålitlig och har ett varmt bemötande
Har empati, tålamod och lyhördhet
Har god social förmåga och är ansvarstagande
Har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete
Förstår och talar flytande svenska
Är flexibel, tar egna initiativ och har hög arbetsmoral
Trivs med många rutiner, är mycket noggrann och kan tänka flera steg framåt för att förutse behov
Ej är pälsdjursallergiker (katt finns i hemmet)
Vi erbjuder:
Friskvårdsbidrag
Utbildning och introduktion
Trygg anställning med kollektivavtal
Arbetstid och tjänstgöringsgrad
7:30- 19:30 och 18:30 till 8:30
Ledig tjänst på 50 % med möjlighet till utökad tjänstgöringsgrad.
Vi söker även timvikarier vid behov
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
http://www.varomtanke.se
Vår Omtanke
Angelika Kwasnica angelika@varomtanke.se
9648177