Personlig assistent med arbetsledaransvar sökes till man på Söder, Heltid!
Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-06-04
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du blir en viktig del av någon annans liv?
Jag är en man som bor på Söder tillsammans med min familj. Nu söker jag en personlig assistent som även är intresserad av att växa in i rollen som arbetsledare med bemanningsansvar.
Hos mig arbetar du nära i mitt hem, vilket gör att det är extra viktigt att du har en god känsla för integritet och respekt för min personliga sfär. Du kommer inte bara vara ett stöd i min vardag, utan också ha en central roll i att skapa struktur och trygghet i assistansen.
Jag är en social person som älskar musik. I min vardag behöver jag hjälp med det mesta och därför är det viktigt att du har god fysik och klarar av att bland annat köra mig i min rullstol. Har du erfarenhet av förflyttningar med hjälpmedel är det ett plus.
Jag söker dig som:
Är en positiv, trygg, lugn och stabil person med god självinsikt. Du är ordningsam och bidrar till att det fungerar smidigt runt omkring mig. Du behöver vara lösningsorienterad och ansvarstagande, både i det dagliga arbetet och i planering av assistansen.
Har du erfarenhet av personlig assistans eller arbetsledande ansvar är det meriterande, men inget krav. Jag kommunicerar på svenska, så det är en förutsättning att vi enkelt kan prata och förstå varandra obehindrat. Det viktigaste för mig är inte din tidigare erfarenhet, utan att vi trivs tillsammans!
Din arbetsplats är där jag befinner mig, hemma eller på andra aktiviteter, vilket gör arbetet varierande.
Tjänst: Startar som en timanställning, för att utvecklas till en större tjänst på cirka 30–40 timmar i veckan samt ett större ansvar som arbetsledare. Arbetstiderna är förlagda dag, kväll, natt och helg.
Urval och intervjuer sker löpande, varmt välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
120 53 STOCKHOLM Arbetsplats
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9948675