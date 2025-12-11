Personlig assistent med arbetsledaransvar i Stockholm
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Danderyd Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Danderyd
2025-12-11
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Danderyd
, Lidingö
, Stockholm
, Täby
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker en personlig assistent med arbetsledaransvar till en två år gammal flicka med trakeostomi i Mörby, Danderyd. Flickans behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt av två assistenter samtidigt, dygnet runt, då trakeostomin innebär att hon behöver hjälp med andningen. Flickan har även en gastroknapp som hon matas med.
Detta uppdrag innebär att du arbetar som personlig assistent med utökat ansvar för bemanning- och schemaläggning inom arbetsgruppen. Arbetsledaren säkerställer att vikarier bokas in på obemannade pass och att det finns ett heltäckande grundschema. För att vara framgångsrik i din roll samarbetar du med uppdragsansvarig och assistentgruppen i bemanningsfrågor, utförande och kvalitet samt arbetsmiljö .
Till bostaden finns goda förbindelser med tunnelbana och bussar, familjens hem är nära beläget till Mörby centrum.
Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent. Läs mer om Novum Assistans här.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, noggrann empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Att du tål att jobba i ett hem där det bor en katt.
Önskvärt är även att du är aktiv då har familjen aktiva vardag och gillar att gå på långa promenader, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får introduktion i de medicinska uppgifterna på LIVA - Nya Karolinska genom både teoretisk och praktisk utbildning.
Om anställningen Anställningen är för viss tid så länge assistansuppdraget varar. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal - Personlig Assistans).
Arbetstiderna planeras utifrån tre pass: dag (08-15), kväll (15-22) och natt (22-08), du schemaläggs på "rad" efter överenskommelse och behov.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Vincent Evers vincent.evers@novumassistans.se +46720504647 Jobbnummer
9639154