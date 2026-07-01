Personlig assistent med arbetsledaransvar
Assistans I Balans I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-01
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
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eller i hela Sverige
Min nuvarande arbetsledare kommer att gå vidare och därför söker jag en ny stöttepelare i min assistans.
Om mig (skrivet i JAG form):
Jag är en kille på 28 år som bor i min egen lägenhet i Upplands-Bro.
Jag lever ett aktivt liv och tycker om att hitta på roliga saker. Film och musik är stora intressen, och jag går gärna på konsert eller spelar bowling. Jag behöver stöd i hushållssysslor och det vore roligt om du också tycker om matlagning, eftersom det är något jag uppskattar. Kontinuitet är väldigt viktigt för mig och det tar tid att lära känna varandra och skapa en bra relation, därför ser jag gärna att du har en långsiktig tanke och planerar att stanna i mitt team en längre tid.
Om dig:
För att vi ska trivas tillsammans tror jag att du är en trygg, mogen och ansvarstagande person med humor och värme. Du gillar struktur men är också flexibel och har lätt för att hantera flera saker samtidigt. Att ha ett lösningsfokuserat sinne är a och o i uppdraget, Ibland behöver du stötta mig i att fatta genomtänkta beslut och vara uppmärksam på detaljer i min vardag. Du uppskattar att vara med på aktiviteter och vill bidra till att jag kan leva livet fullt ut. Du ser möjligheter framför hinder och har du dessutom en äventyrlig sida är det ett extra plus för jag vill uppleva roliga saker!
Det är viktigt för mig och min kommunikation att du talar och skriver svenska obehindrat.
Du är ett viktigt stöd i allt jag gör, din närvaro betyder mycket för min självständighet och trygghet.
Arbetsledande assistent
I den här tjänsten som personlig assistent ingår det ett utökat uppdrag som arbetsledare i assistansen. Det innebär att du i nära samråd med assistansanvändaren (eller legal företrädare) utformar assistansanvändarens personliga assistans enligt intentionerna i LSS angående självbestämmande, valfrihet och personlig integritet.
Förutom att arbetsleda övriga assistenter i enlighet med ovan ser du till så att arbetsmiljön är säker och trygg, du ansvar för schema, medverkar vid rekrytering av nya assistenter och du dokumenterar m.m. Du har ett nära och kontinuerligt samarbete med teamchefen på kontoret som är din närmsta chef. Du får mycket kompetensutbildning, stöd och coaching för att klara av din nyckelposition.
Du bör ha ett visst tekniskt kunnande då en del av tjänsten innebär kommunikation inom tekniska områden så som dokumentation, schemaläggning och mailkorrespondens.
Bemanning:
Det ingår ett utökat (och arvoderat) bemanningsuppdrag i den här tjänsten som innebär att man vissa veckor måste vara anträffbar på annan tid än arbetstid, för att i situationer då ingripande krävs ringa in en vikarie eller själv hoppa in och assistera. Detta är Assistans i Balans sätt att säkerställa att våra uppdragsgivare alltid har en välbekant assistent vid sin sida. Uppdraget delas av alla assistenter som arbetar efter ett regelbundet schema.
Tjänsten:
Är på 60-75% varierad arbetstid, dagar, kvällar och nätter (med jour) och helger på rullande schema.
För att anställas måste du uppvisa giltig ID-handling utdrag ur polisregistret och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Om Assistans i Balans:
Assistans i Balans anordnar - med lång och egen erfarenhet - högkvalitativ personlig assistans till personer med omfattande funktionsnedsättning i enlighet med LSS och Independent Living-rörelsen. Vi vill bidra till en jämlikare värld där alla oavsett funktionsnedsättning ges en möjlighet att leva ett självständigt liv med självbestämmande och självrespekt i fokus. Vår service är nära, personlig och kontinuerlig och vår ambitionsnivå är hög. Alla medarbetare får grundlig introduktion, fortlöpande utbildning, ta del av vårt värderingsarbete, friskvårdsbidrag och trygghet genom kollektivavtal (Fremia - Kommunal).
Läs mer på www.assistansibalans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Assistans i balans i Sverige AB
(org.nr 556816-7935)
Box 3049 (visa karta
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169 03 SOLNA Arbetsplats
Assistans I Balans I Sverige AB Jobbnummer
9986805