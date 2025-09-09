Personlig assistent Luleå, Dagtjänst - Heltid
Assistansteamet Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-09-09
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Assistansteamet Norr AB i Luleå
, Boden
, Sandviken
, Nora
, Örebro
eller i hela Sverige
Om jobbet
Är du glad och positiv ? Brinner du för att hjälpa andra att utvecklas ? Då är du den vi söker!
Som person är du lugn och kreativ. Du tar egna initiativ & du har inget emot att vara på golvet, träna & läsa böcker med ungdomen. Du tycker om att pyssla, måla & baka. Likväl som du gärna gör utflykter besöker badhus, stall, teknikenshus & biblioteket mm.
Vi söker en personlig assistent till en sprallig tonåring som behöver hjälp & stöd av en personlig assistent i skolan. Det är viktigt att du hela tiden finns vid sidan och lär dig att läsa av vad ungdomen vill, önskar och behöver. Du kommer hjälpa med all omvårdnad, förflyttning, sondmatning, träning, personlig hygien, inhalationer, mediciner & träning i olika former. Rullande schema 4 veckor, varannan helg . Du trivs att jobba i en familj. Pälsdjur finns i hemmet.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att utveckla dina kompetenser inom personlig assistans. Det är också en fördel om du har B-körkort (ej krav går bra att åka buss). För att ansöka behöver du ett utdrag från polisens belastningsregister - LSS arbete med barn med funktionshinder.
Intresserad av att jobba som personlig assistent?
Vid frågor eller om du vill prata med oss är du välkommen att ringa Camilla på 073-832 08 75.
Vi ser fram emot att höra från dig, rekrytering sker löpande !
Varmt välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: ansokan@at1.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Assistansteamet Norr AB
(org.nr 556753-5959)
Luleå (visa karta
)
972 34 LULEÅ Arbetsplats
Assistansteam1 Jobbnummer
9500271