Personlig Assistent, Ljusdal
2025-09-11
Jag är en 60 årig herre i utkanten av Ljusdal söker både ordinarie assistenter och timvikarier för att stötta mig med min personliga assistans. Jag behöver hjälp med det mesta i mitt hushåll, då jag är rullstolsbunden. Det handlar om matlagning, städning, hjälp med hygien och mycket annat som behöver skötas i ett hushåll. Jag är också mycket intresserad skog, natur, jakt. Jag har också en härlig hund som behöver komma ut på dagarna.
Det är därför nödvändigt att Du har tillgång till körkort, är positiv, ordningsam och flexibel. Extra viktigt är att Du är lyhörd och förstår hur jag vill ha det. Arbetstiderna är varierande, dels behöver jag hjälp från 07.00-16.00 + ett eftermiddagspass 16-21.30. Arbetstiderna kan ibland vara flexibla, men jag behöver förstås hjälp veckans alla dagar.
Låter detta intressant, tveka då inte utan sök! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: bertil@shira.nu
